القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصريه الصادرة اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المصري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم في ١٣ محافظة، لاختيار ٢٨٤ نائباً من أصل ٢٠٨٤ مرشحاً بالنظام الفردي، و ٢٨٤ مرشحاً بنظام القوائم.وأنبأت عن انطلاق الجولة الثالثة للمفاوضات السياسية الليبية - الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية بمشاركة ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.ونشرت إعلان منظمة الأمم المتحدة بفيينا عن تصويت الجمعية العام للأمم المتحدة على 7 قرارات لصالح القضية الفلسطنية وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء جديد سيضرب العالم، ودعوتها للشعوب الاستعداد له.//انتهى//09:07ت م0011