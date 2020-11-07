القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر4 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو ٦ر٦٠٩ مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72% مسجلاً 1857 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.96% لينهي التعاملات عند مستوى 2717 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 10.4 مليار جنيه من خلال تداول 1.6 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية.// انتهى //09:28ت م0013