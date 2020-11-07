الخرطوم 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد الائتلاف الحاكم في السودان بأن إجازة مجلسي السيادة والوزراء لاتفاق السلام السوداني الذي تم توقيعه في جوبا موخرا غير كافية، وأن المجلس التشريعي في حال تشكيله يمكنه تعديل الاتفاق .وأشارت إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات إضافية بقيمة 17.2 مليون يورو للسودان والصومال وجنوب السودان لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد .وعرجت الصحف على ادنة الحكومة الأردنية قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمُّع السكاني بحمصة البقيعة بالأغوار المحتلة.ونشرت إعلان وفدا الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية ، توصلهم إلى تفاهمات سياسية.وسلطت صحف السبت الضوء على دعوة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي ،الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.ونقلت عن وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي قولها إن إيطاليا ترغب في إرسال سفن وطائرات لمساعدة تونس في اعتراض القوارب التي تقل المهاجرين وإعادتهم.وأبرزت تحذير منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، أمس من أن دول بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن معرضة لخطر المجاعة.//انتهى//10:14ت م0015