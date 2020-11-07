رام الله 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ثلاثة وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واختناق العشرات بالغاز المسيل للدموع، فيما اقتحم مئات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وتابعت صحف فلسطين دوليًا استمرار عد الأصوات التي وصلت عبر البريد في الولايات الأميركية وستحسم نتيجة سباق الرئاسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن و منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا .// انتهى //10:33ت م0017