بيروت 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل وذلك بناءً على قانون ماغنيتسكي .وعبرت صحف السبت عن مخاوفها من استفحال جائحة كوفيد - 19 في البلاد بعد أن تجاوزت عدد الإصابات 2142 إصابة و 17 حالة وفاة وفق ما تم تسجيله يوم أمس ومع توجه السلطات إلى الانتقال من الإغلاق الجزئي إلى الإقفال العام.وعرضت إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات على النظام السوري بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء.وواصلت صحف لبنان تتبعها لمجريات السباق الرئاسي الأميركي وسط تقدم عمليات فرز الأصوات بين المرشح الديمقراطي جو بايدن و الجمهوري الرئيس دونالد ترامب .وتتطرقت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من وباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ 73 .// انتهى //10:55ت م0018