أبو عريش 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش مساء أمس دورة تدريبية عن بُعد، بعنوان "مهارات الاتصال الفعال"،استفاد منها 700 متدرب ومتدربة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الشبابي الثاني.واشتملت الدورة على عدد من المحاور التدريبية حول مفهوم الاتصال وعناصره وأنواعه ،وكيف تتم عملية الاتصال والتواصل ومعوقات الاتصال الفعال وأساليب مواجهتها، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع لعملية التواصل وعادات الاتصال السيء.// انتهى //13:30ت م0029