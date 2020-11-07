أبها 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسقدم مكتب "وفاء" التابع لإدارة تعليم منطقة عسير خدماته لأكثر من 560 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين للعام الدراسي الجاري، من خلال تذليل الصعوبات، وحل المشكلات التي قد تواجههم.وأوضحت مديرة المكتب عائشة آل مبارك، أن عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمات بلغ 560 طالباً وطالبة، يمثلون 278 من أبناء وبنات الشهداء، و 105 من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل الرسمي، و200 طالب وطالبة من أبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين خارج نطاق العمل الرسمي، مشيرة إلى أن المكتب أتم عدداً من الإنجازات في المجال التعليمي التربوي تمثلت في تسليم الدفعة الأولى والثانية من أجهزة الحاسب الآلي لمستفيدي المكتب، حيث بلغت 112 جهازا مكتبيا؛ لدعم مسيرة الطلاب والطالبات التعليمية في ظل جائحة كورونا.وأضافت أنه تم تسليم 400 شريحة بيانات لجميع مستفيدي المكتب ضمن مبادرة "كلنا عطاء" للدخول على منصة مدرستي، وتقديم 30 ساعة تدريبية في القدرات العامة لـ 20 طالباً وطالبة وتنفيذ برنامج تدريبي لشرح منصة مدرستي.وأضافت آل مبارك أنه تم القيام بزيارات ميدانية للمدارس للوقوف على التحصيل العلمي، والخدمات الإرشادية المقدمة للطلاب والطالبات، وتقديم خصومات بلغت 25% بالشراكة مع بعض القطاعات التدريبية والطبية، وحجز 25 مقعداً خاصاً لمستفيدي المكتب في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.// انتهى //13:34ت م0031