تونس 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تفاصيل الزيارة التي بدأها أمس وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دار مانان لتونس حيث التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيَد وبحث معه سبل تعزيز التعاون القائم بين تونس وفرنسا في كافة المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك ، والوضع الأمني في المنطقة .ونقلت تأكيد وزير الخارجية التونسي،عثمان الجرندي أنّ الحوار الليبي- الليبي الذي ستستضيفه تونس الاثنين القادم، يعد خطوة مهمة ومفصلية على طريق ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، موضحا أن هذا الحدث يعد أحد الحلقات المهمة من مسار كامل انطلق منذ شهر يناير الماضي في برلين برعاية الأمم المتحدة واستطاع أن يجمع الأطراف الليبية حول مائدة الحوار بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة.وتابعت صحف السبت الانتخابات الرئاسية الامريكية لاختيار الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الامريكية بين المرشحين الديمقراطي جو بايدن و الجمهوري دونالد ترامب .// انتهى //13:52ت م0032