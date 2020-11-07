أبو ظبي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة ، كما سجلت 4 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالة .// انتهى //13:52ت م0033