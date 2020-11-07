عام / الإمارات تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/21 هـ الموافق 2020/11/07 م واس
أبو ظبي 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141.032 حالة ، كما سجلت 4 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137.608 حالة .
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