رياضي / نادي أبها لذوي الإعاقة الأول في بطولة المملكة لكرة الطاولة
السبت 1442/3/21 هـ الموافق 2020/11/07 م واس
أبها 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس
حقق نادي أبها لذوي الإعاقة، المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة المملكة في كرة الطاولة للدرجة الممتازة " من الجلوس "، التي أقيمت في محافظة جدة خلال الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري .
وجاء في المركز الأول اللاعب مهند آل فارح في تصنيف TT2 , واللاعب إبراهيم الحسن في المركز الأول في تصنيف TT3 , واللاعب يحيى عسيري في المركز الأول في تصنيف TT4 ، فيما حقق اللاعب محمد القحطاني المركز الأول في تصنيف TT5 .
وأوضحت إدارة النادي أن هذا الإنجاز يجسد المهارات والهمم العالية التي يمتلكها أبناء النادي ، ويضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز التي حققها منسوبوه .
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15:13ت م
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