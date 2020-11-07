أبها 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي أبها لذوي الإعاقة، المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة المملكة في كرة الطاولة للدرجة الممتازة " من الجلوس "، التي أقيمت في محافظة جدة خلال الفترة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري .وجاء في المركز الأول اللاعب مهند آل فارح في تصنيف TT2 , واللاعب إبراهيم الحسن في المركز الأول في تصنيف TT3 , واللاعب يحيى عسيري في المركز الأول في تصنيف TT4 ، فيما حقق اللاعب محمد القحطاني المركز الأول في تصنيف TT5 .وأوضحت إدارة النادي أن هذا الإنجاز يجسد المهارات والهمم العالية التي يمتلكها أبناء النادي ، ويضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز التي حققها منسوبوه .// انتهى //15:13ت م0037