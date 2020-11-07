القاهرة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسأدانت مصر قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنى في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.واوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة "كورونا"، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة .// انتهى //15:20ت م0038