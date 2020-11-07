الكويت 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجماليعدد الحالات المسجلة إلى 131205 حالات، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالة وفاة .وأفادت الوزارة في بيان ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.وأضاف البيان أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصا.وكانت وزارة الصحة الكويتية قدأعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.// انتهى //15:41ت م0040