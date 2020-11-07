إسلام آباد 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسقتلت الشرطة الباكستانية مسلحين اثنين من عناصر تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا خلال عملية نفذتها في إقليم البنجاب.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية اليوم أن العملية تم تنفيذها الليلة الماضية في منطقة ديرة غازي خان بجنوب إقليم البنجاب، مشيراً إلى أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، رصدت تحركات للإرهابيين اللذين قتلا حيث كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة، وصادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.وجاءت هذه العملية بعد يومين من اعتقال الشرطة الباكستانية خمسة إرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا من بلدة راجن بور بمنطقة ديرة غازي خان.// انتهى //17:11ت م0051