بغداد 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسسجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 496019 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي ، تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11283, فيما تم تسجيل 2660 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 425926 حالة شفاء .// انتهى //17:13ت م0053