عام / العراق تسجل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/21 هـ الموافق 2020/11/07 م واس
بغداد 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس
سجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 496019 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي ، تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11283, فيما تم تسجيل 2660 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 425926 حالة شفاء .
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