بريدة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حصول التجمع الصحي بمنطقة القصيم على جائزة أداء الصحة , كأفضل مشروع تحسين أداء مسار مستشفيات الصحة النفسية لعام 2019م.جاء ذلك خلال خطاب بعثه للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , بعد حصول التجمع على الجائزة واستيفاءه مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة المعايير والمتطلبات للحصول عليها.وقال سموه : إن هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله سبحانه إلى ما توليه هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, من دعم واهتمام وعناية للقطاع الصحي, وأثمن لكافة الزملاء والزميلات رئيس ومنسوبي التجمع الصحي بالمنطقة هذا الإنجاز, والذي يأتي ضمن سلسلة منجزات طبية وعلمية تحققت ـ ولله الحمد ـ على الصعيدين الإقليمي والدولي لمشاركات مكونات التجمع الصحي في المؤتمرات العلمية التخصصية للمضي قدماً نحو الريادة والتميز والوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات ـ بإذن الله ـ, وأسأل الله أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.// انتهى//17:32ت م0054