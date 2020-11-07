الخرطوم 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 85 طنًا و600 كيلو غرام، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دار فور في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4,800 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.//انتهى//17:32ت م0055