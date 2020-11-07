عدن 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن.وجرى خلال شهر أكتوبر الماضي تقديم 7,544 من الخدمات المجانية في مجال الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 3,194 فردًا في 62 مدرسة بمحافظة عدن.ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحين والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.//انتهى//17:38ت م0057