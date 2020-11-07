تبوك 21ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة تبوك بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة سلسلة من الكلمات التوعوية تحت عنوان "تعظيم الله تعالى" خلال الشهر الحالي يلقيها عدد من المشايخ والدعاة بمساجد المحافظة وجوامعها عقب صلاة العشاء ، وتقام في جوامع الوالدين، وأبي بكر الصديق، والمتعب، وسعد بن أبي وقاص، وطراد عقيل، وجامع سوق الخضار، وفي مساجد معاذ بن جبل، وابي مسلم الخولاني، ومحمد الفالحويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك ، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:38ت م0059