الخرطو 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوسيد" تخصيص مبلغ 20 مليون دولار لشراء قمح عبر برنامج الغذاء العالمي، دعماً للسودان لمقابلة احتياجاته العاجلة من السلعة الإستراتيجية الأساسية.وقال "وكالة الأنباء السودانية ،سونا " في بيان : إن الأدارة الأمريكية أعلنت أنها سترسل الدعم للسودان بعد أن يجيزه الكونجرس الأمريكي، وأن هذا المبلغ سيمكِّن السودان عبر برنامج الأغذية العالمي من شراء ما يقرب من "65.600" طن متري من القمح.وأضاف البيان أن المنحة تمثل مُساهمة الولايات المتحدة ضمن التزامها السابق نحو السودان والبالغ 45 مليون دولار تستخدم لتزويد البلاد بالقمح لمعالجة النقص العاجل في الدقيق، منوهاً إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم من جانبها بدفع مبلغٍ مساوٍ لمساهمة الولايات المتحدة 20 مليون دولار.وأشار البيان لجهود الحكومة والتزامها مكافحة الإرهاب وإنهاء عقود من العنف والفساد في السودان.وقال البيان : إن الولايات المتحدة تتطلع إلى حقبة جديدة من التعاون مع الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في السودان لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب السوداني.// انتهى //18:38ت م0066