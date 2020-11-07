عمّان 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104802 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن جميع الإصابات الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1914 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 399 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1181 حالة.// انتهى //18:38ت م0067