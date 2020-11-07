الأحساء 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسبحث معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ورئيس المركز الوطني للنخيل والتمور بالرياض الدكتور محمد بن فهد النويران، أمس الأول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك بمقر الجامعة في الهفوف.وأكد معالي الدكتور العوهلي اهتمام الجامعة بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية بثروة الوطن من النخيل والتمور، مشيرًا إلى ما تقدمه الجامعة من جهود تعليمية وبحثية واستشارية عبر مركزها للتميز البحثي في النخيل والتمور، وكلية العلوم الزراعية والأغذية والمراكز البحثية بالجامعة من اهتمام بالغ في المجال الغذائي والتي سجلت خلاله العديد من المنجزات العلمية وبراءات الاختراع.//انتهى//18:42ت م0068