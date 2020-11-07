الخرطوم 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسالتقت وزيرة الدفاع بحكومة دولة جنوب السودان انجيلينا تبينج بمكتبها اليوم، برئيس المفوضية السودانية للحدود، الدكتور معاذ تنقو الذى يزور جوبا حالياً .وأكد تنقو عقب اللقاء أنه تم التأكيد على أهمية دور المفوضية المشتركة للحدود في التنسيق مع اللجنة الأمنية السياسية المشتركة وتحديد الخط الصفري تمهيداً لفتح المعابر، مضيفا إن اللقاء أكد على احترام كل دولة لسيادة الطرف الآخر كما كان عليه الحال في 1956م .// انتهى //19:01ت م0070