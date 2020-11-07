الباحة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسفي مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف تمكن الأهلي من الفوز على مضيفه العين بنتيجة 4-3، ضمن مواجهات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقان اليوم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.وتكفل المهاجم عمر السومة في تسجيل "هاتريك" للأهلي وذلك عند الدقائق (17 من ركلة جزاء، 20، 38)، فيما سجل للعين أهدافه الـ 3، سفير تايدر من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، وأضاف زميليه حسن الحربي ومونتاري الهدفين الثاني والثالث على التوالي عند الدقيقتين (44، 46)، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 3-3.وفي شوط المباراة الثاني يعود الأهلي من جديد للتقدم ليسجل هدفه الرابع في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه صامويل أوسو.وبهذه النتيجة يصل الأهلي للنقطة الـ 9 في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد العين دون نقاط في المركز الاخير.// انتهى //19:05ت م0072