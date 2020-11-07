الدمام 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 452 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة والتي اسفرت عن رصد 8 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية والتكدس.كما قامت أمانة الشرقية برفع 7235 طن من النفايات، وإزالة 3248 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، اضافة الى غسل وتطهير وتعقيم (702) موقعاً وذلك باستخدام (141975) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية والرقيبة وذلك لمتابعة تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية للإجراءات الاحترازية المتبعة ، ومدى تطبيق خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه يوميا، مشيرة الى اهمية تعاون الجميع بالإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر رقم البلاغات 940.// انتهى//19:06ت م0073