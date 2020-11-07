الخرطو 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأكدت مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” رينا غيلاني، أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان على إعادة بناء سبل العيش، مشددة على أن المكتب يركز ليس فقط على كيفية مساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة، ولكن كيف يبنون مستقبلا للغد.وذكر مكتب “أوتشا” في السودان في بيان اليوم، أن المسؤولة الأممية زارت المشاريع الممولة من صندوق السودان الإنساني في ولاية غرب دارفور غربى السودان، وأطلعت على الوضع الإنساني بشكل أفضل .وأضاف أن غيلاني التقت بمسؤولين حكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وأطلعت في غرب دارفور على الوضع بشكل أفضل ومعرفة أثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور " اليوناميد ط والاستجابة الإنسانية الحالية .وقالت غيلاني: مع استمرار الشركاء في تقديم المساعدات للملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات، وحان الوقت لتقديمها إلى السودان الآن .// انتهى //19:23ت م0076