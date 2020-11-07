الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي عسير بطولة المملكة للدرجة الممتازة لكرة الطاولة التي اختتمت اليوم في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة وأقيمت على مدار 3 أيام ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.وحل ثانياً نادي المدينة المنورة وفِي المركز الثالث نادي الشرقية.كما حقق نادي الأحساء المركز الأول للدرجة الأولى وجاء في المركز الثاني أندية الرس وعسير ومكة، فيما توج الفائزين رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية علي الغامدي.// انتهى //20:40ت م0080