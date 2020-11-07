الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واساختتمت اليوم في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال لذوي الإعاقتين البصرية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.وتُوج نادي مكة المكرمة بكأس البطولة للإعاقة البصرية، وحل ثانياً نادي جدة وفي المركز الثالث نادي الأحساء.وفي فئة الإعاقة الذهنية جاء نادي جدة في المركز الأول، وحل ثانياً نادي المدينة المنورة ، وفي المركز الثالث نادي الأحساء.وتوج الفائزين بالمراكز الأولى نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال باللجنة البارالمبية السعودية بندر المغيصيب.// انتهى //20:43ت م0082