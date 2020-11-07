وادي جازان 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش اليوم، دورتها التدريبية "مهارات الرسم"، وذلك بمقر اللجنة في الريّان.واستهدفت الدورة التي استمرت يومين الموهوبين بين أعمار 8 إلى 12 سنة، وتناولت العديد من المحاور التدريبية حول الرسم بالمنظور ورسم الشخصيات "البورترية "، والتعريف بالرسم وأساسياته، بمشاركة 20 متدربًا ومتدربة.// انتهى //20:46ت م0083