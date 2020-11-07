الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسحقق نادي الخويلدية المركز الأول في بطولة المملكة لدرجة الكبار ( بطولة رئاسة العشرين) لرفع الأثقال التي اختتمت منافساتها اليوم بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة بمدينة أبها، بمشاركة 100 رباع مثلوا 11 نادياً.وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي محمد الحربي ومدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير فهد حنتوم, الفائزين بالكؤوس والميداليات، حيث حقق الخويلدية المركز الأول بعد حصول رباعيه على 740 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الترجي، فيما نال المركز الثالث نادي الهدى بعد حصوله على ‪ نقطة 704 نقاط ، والطرف رابعاً ، ثم الهلال والنصر والصقور والعرين والعروبة واليرموك وجدة على التوالي.وشارك في البطولة نخبة الرباعين بالمملكة من لاعبي المنتخب السعودي، إضافة إلى تواجد المدير الفني للمنتخبات السعودية الجزائري عبد المجيد بولحية للوقوف على مستويات الرباعين، تمهيداً لاختيار الأفضل ضمن صفوف الأخضر للمشاركة في البطولات الخارجية القادمة التي يأتي في مقدمتها البطولات التأهيلية لأولمبياد طوكيو 202‪1م.من جهة أخرى يستكمل الموسم الرياضي السابق بإقامة بطولة البراعم الخميس بعد المقبل بمدينة الأحساء، وذلك بعد عودة المنافسات الرياضية في المملكة بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر بدء الموسم الرياضي الجديد في الفترة القادمة ومشاركة الأندية الجديدة التي استحدثت اللعبة مؤخراً ودخول لعبة رفع الأثقال ضمن إستراتيجية دعم الأندية المعلنة من قبل وزارة الرياضة.// انتهى //20:48ت م0084