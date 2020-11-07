جيزان 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بجازان غداً، دورة تدريبية بعنوان "دور قطاع التنمية الاجتماعية في تحقيق التمكين الاجتماعي للمستفيد"، وذلك عبر تطبيق زووم الإلكتروني.وتأتي الدورة ضمن فعاليات ملتقى "نماء جازان" الذي ينفذ حالياً.// انتهى //20:49ت م0085