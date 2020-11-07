الأحساء 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق الشباب نظيره الفتح بنتيجة 3 - 1، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء من منافسات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل أول أهداف اللقاء للفتح اللاعب سفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الفتح 1 - 0.وفي شوط المباراة الثاني وعند الدقيقة 74 سجل تركي العمار هدف التعادل للشباب ليضيف زميله مارتنيز الهدف الثاني في الدقيقة 78، وبينما يتأهب الفريقان لانتهاء المباراة، عاد تركي العمار محرزًا الهدف الثالث عند الدقيقة 96.وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده النقطي إلى 10 نقاط في المركز الـثاني ، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند 7 نقاط في المركز الـ 6.// انتهى //20:51ت م0086