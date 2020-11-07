الطائف 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واساستقبلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحداد بني مالك "وقار" مقيّمي جائزة التميز في العمل الخيري، التي تصب في رفع أهداف الأداء للمنشآت الخيرية والارتقاء بجودة أعمالها وخدماتها وتحقيق رضا الشرائح المختلفة من المستفيدين.وأكدت جمعية "وقار" أنها عملت على آليات إستراتيجية و منهجيات دقيقة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير التميز في الأداء والعمل المؤسسي، حيث رسمت الجمعية أهدافها في تحقيق 2100 جزء محفوظ للمستفيدين والمستفيدات وفق منهجية الحفظ المتقن للقرآن الكريم، وزيادة نسبة الاستقرار المالي وتبني شامل لمفاهيم الجودة والتحسين المستمر.وتواصل الجمعية من خلال أعمالها في تأهيل و تفعيل 300 متطوع ومتطوعة وتحقيق نسبة 90% من رضا العاملين عن نظم الموارد البشرية، وأتمته العمليات الداخلية والخارجية للجمعية، وتأهيل العاملين وتطويرهم وفق نموذج تلبية الاحتياجات التدريبية، وتفعيل منظومة إدارة المعلومات المعرفية.وناقش فريق تقييم جائزة العمل الخيري ضمن أجندة الزيارة, العديد من المعايير القيادية والإدارية والإستراتيجية، وحوكمة الإدارة العليا والسياسات العامة ومعايير نتائج الأداء الرئيسة والتشغيلية والمالية.وواصل الفريق, التقييم الميداني للجهات الخيرية المترشحة لجائزة التميز, مطلعاً على مسار معيار إدارة الموارد البشرية والمتطوعين ومعيار إدارة الأوقاف والعمليات والخدمات ونتائج المستفيدين وإدارة الموارد والشراكات والمعلومات المعرفية التي تعمل عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحداد بني مالك "وقار".يذكر أن جائزة التميز في العمل الخيري تُعد أول جائزة متخصصة في الجودة والتميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري عالمياً ومحلياً، بهدف خدمة العمل الخيري وتطويره والتوعية بأهمية التميز والجودة فيه باعتباره قطاعاً مكملاً للقطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //21:02ت م0087