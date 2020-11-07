سياسي / أعلى محكمة في غينيا تؤكد فوز كوندي بفترة رئاسية ثالثة
السبت 1442/3/21 هـ الموافق 2020/11/07 م واس
كوناكري 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واس
أكدت أعلى محكمة في غينيا اليوم، فوز الرئيس ألفا كوندي بانتخابات جرت الشهر الماضي، حيث رفضت اتهامات التزوير وقضت بتوليه المنصب لفترة ثالثة .
وأضافت المحكمة الدستورية أن مرشحي المعارضة لم يقدموا أي دليل.
وقال رئيس المحكمة، محمد أمين بانغورا "نعلن أن السيد ألفا كوندي هو المنتخب من الجولة الأولى رئيسا لجمهورية غينيا".
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21:31ت م
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