كوناكري 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأكدت أعلى محكمة في غينيا اليوم، فوز الرئيس ألفا كوندي بانتخابات جرت الشهر الماضي، حيث رفضت اتهامات التزوير وقضت بتوليه المنصب لفترة ثالثة .وأضافت المحكمة الدستورية أن مرشحي المعارضة لم يقدموا أي دليل.وقال رئيس المحكمة، محمد أمين بانغورا "نعلن أن السيد ألفا كوندي هو المنتخب من الجولة الأولى رئيسا لجمهورية غينيا".// انتهى //21:31ت م0090