الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسيفتتح رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي غداً بقاعة المحاضرات بمعهد إعداد القادة, الدورة الدولية لمدربي التنس التي تقام ضمن برنامج التضامن الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الدولية وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة.وتشمل الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين ويشارك فيها 24 مدرباً, محاضرات نظرية وعملية للتعريف بالمهارات الأساسية لمدربي التنس وتنظيم وإدارة بطولات التنس والتطبيق العملي لمباريات الفردي والزوجي والتدريب التعاوني والتنافسي.// انتهى //21:50ت م0092