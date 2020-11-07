مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - برفقة وكيل الأمين للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وعدد من المهندسين.واطَّلع معاليه على خطط العمل لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري المتنوعة في الواجهات والشوارع الرئيسة والطرق المحورية بالعاصمة المقدسة.وشملت الجولة الوقوف على العديد من المحاور المستهدفة بالمعالجة، والاطلاع على سير الأعمال المتبقية.ووجه معاليه بمضاعفة الجهود ورصد المخالفات المشوهة للمظهر العام بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة.// انتهى //21:52ت م0094