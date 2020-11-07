الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق النصر نظيره القادسية بنتيجة 2 - 0، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل أهداف النصر اللاعب عبدالإله العمري عند الدقيقة 46، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله فراس البريكان عند الدقيقة 65.وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ 13، فيما تجمَّد رصيد القادسية عند 6 نقاط في المركز الـ 9.// انتهى //21:57ت م0096