سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه
السبت 1442/3/21 هـ الموافق 2020/11/07 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1442هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.
وقال الملك المفدى :" بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".
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