الرياض 21 ربيع الأول 1442هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.وقال الملك المفدى :" بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //22:29ت م0098