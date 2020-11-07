الرياض 21 ربيع الأول 1442هـ الموافق 7 نوفمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تنزانيا المتحدة، يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".// انتهى //22:29ت م0099