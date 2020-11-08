الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (26) على كأس وزارة الداخلية ( فئة 3 ) لهذا العام 1441 / 1442 هـ.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكان الشوط الرئيس هو الشوط الخامس على كأس وزارة الداخلية، وسلّمه معالي وكيل الوزارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، للمشرف الإداري على إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز, سعود رزيق، بعد فوز الجواد ( على صواب ) العائد ملكيته للإسطبل الذي حقق المركز الأول في الشوط.// انتهى //00:00ت م0104