عمّان 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق الرمثا على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الرمثا إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 16 نقطة في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية، فاز فريق شباب الأردن على الصريح بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي ، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الصريح عند 14 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //01:09ت م0107