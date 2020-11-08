تونس 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأنقذت وحدات من خفر السواحل التونسي 52 مهاجرًا غير شرعي، ويوقف 7 مهربين في عمليات مختلفة، بمحافظة صفاقس جنوب البلاد.وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، اليوم، أن وحدات من خفر السواحل، أنقذت 24 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب على وشك الغرق وسط البحر بشواطئ منطقة اللوزة بشمال مدينة صفاقس، وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.في ذات السياق أنقذت وحدات أخرى من خفر السواحل التونسية 28 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، تعطل قاربهم وسط البحر على بعد 70 كيلومتر من بلدة العطايا بجزيرة قرقنة.من جهة اخرى أوقفت وحدات من خفر السواحل 7 مهربين كانوا على متن مركب صيد، محملين بمواد تهريب، وهم وسط البحر قبالة جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس .// انتهى //02:09ت م0111