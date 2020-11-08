نواكشوط 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأوقفت السلطات الأمنية الموريتانية مساء اليوم، بمدينة نواذيبو شمال البلاد، 210 من المهاجرين غير الشرعيين، من جنسيات افريقية مختلفة، كانوا يعتزمون التوجه نحو الأراضي الأوروبية .وأفاد مصدر امني موريتاني في تصريح له، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، أنه تم إيقاف المجموعة المهاجرة على دفعتين ، حيث أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 108 من المجموعة في عرض البحر، وهم في طريقهم إلى الأراضي الأوروبية، فيما اوقفت عناصر من الشرطة المجموعة الثانية وتضم 102 من المهاجرين، وهم يستعدون لمغادرة مدينة نواديبو نحو أوروبا.وأضاف أن السلطات الأمنية الموريتانية بدأت في ترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.يذكر أنه تم، خلال الأسابيع الأخيرة، إيقاف مئات المرشحين للهجرة السرية من أفريقيا جنوب الصحراء، في عرض السواحل الموريتانية الشمالية، وهم طريقهم إلى أوروبا.// انتهى //02:37ت م0112