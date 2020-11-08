دودوما 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأفاد مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تنزانيا، توندو ليسو، اليوم، أنه لجأ إلى مقر السفير الألماني في العاصمة التجارية دار السلام بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب انتخابات مُتنازع على نتيجتها.وأضاف ليسو "نحن الآن في انتظار انتهاء المفاوضات بين السفارة والحكومة كي يسمحوا لي بالسفر إلى الخارج، حيث أني لا أستطيع السفر بطريقة طبيعية دون ضمانات أمنية".وأكد مسؤول ألماني، في برلين، أن ليسو وصل إلى السفارة الألمانية، لكنه أحجم عن إعطاء مزيد من التفاصيل.وقالت الشرطة إنه لا توجد تهديدات ضد ليسو وإنها لا تعلم شيئًا عن سعيه للجوء، مضيفة أنها وفرت له الحماية الأمنية منذ بداية الترشح وحتى الانتخابات.// انتهى //02:49ت م0113