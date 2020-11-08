أبوجا 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت حكومة نيجيريا عزمها بناء 10 مطارات جديدة في عدد من محافظات البلاد، في إطار خطة قومية إستراتيجية، تستهدف مضاعفة عدد المطارات من 31 مطارًا إلى 62 بحلول عام 2023.وأفاد وزير الطيران النيجيري، هادي سيريكا، خلال مداخلة أمام البرلمان لتقديم إيضاحات بشأن ميزانية وزارته المقترحة للعام 2021، أن وزارته لديها خطة جديدة تستهدف تحفيز الطيران المدني وتحسين أداء قطاع الطيران النيجيري الذي كان محورًا للعديد من محاولات إعادة الهيكلة على مدار السنوات القليلة الماضية.وأضاف الوزير النيجيري أنه سيجري أيضًا تحديث بعض المطارات، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تأتي في إطار خطة إنعاش لقطاع الطيران النيجيري.// انتهى //04:12ت م0116