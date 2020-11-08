بكين 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من نوفمبر مقابل 33 حالة قبل يوم.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وقالت اللجنة إنه بحلول امس السبت بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:28ت م0004