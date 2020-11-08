الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه.نيابة عن خادم الحرمين.. فيصل بن بندر يفتتح فعاليات المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع.. اليوم .«أم القرى» تستضيف عمداء التعلم الإلكترونيِّ بالجامعاتالبيئة تُطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة.الصحة: أكثر من 53 ألف فحص مخبري جديد للكشف عن كورونا.وزير التعليم يدعو إلى التكامل بين الجامعات.يد خير سعودية لنصرة المحتاجين في كل مكان.مجموعة العمود الفقري 20 تعقد اجتماعها الأول في الرياض.هيــبــة العــمدة فـــي الإنعـــاش!.وسائل إعلام أميركية: بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.معسكر ترمب والتساؤلات المشروعة!.لماذا يستغرق فرز الأصوات وقتاً طويلاً؟.إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا.بدء المرحلة الثانية من انتخاب نواب مصر.فلسطين تدعو أوروبا لمعاقبة إسرائيل.// يتبع //07:08ت م0005