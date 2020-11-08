وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليطالعتنا صحيفة "الرياض" تحت عنوان ( اختصار الوقت) .. تبدو خطط تطوير القطاع الرياضي في المملكة، التي رسمتها رؤية 2030 متلاحقة ومتسارعة، لم تتوقف مسيرتها يوماً واحداً منذ إقرارها صيف 2016، وكأنها تسعى لاختصار الوقت والجهد معاً، في الوصول إلى أبعد نقطة من التألق والتميز المحلي والقاري والدولي، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تهدف إلى إعداد جيل من الرياضيين المميزين، قادر على إعادة كتابة التاريخ الرياضي للمملكة كيفما يشاء.وقالت :في قت مبكر جداً، أفردت الرؤية مساحة واسعة للرياضة وأهمية ممارستها، وحثت على بناء مجتمع صحي لا يشكو من الأمراض، وحددت هدفها العام بالوصول إلى عدد ممارسي الرياضة إلى مليون رياضي سعودي بحلول 2030، ومنذ اليوم الأول والرؤية تنفذ برامجها ومبادراتها ببراعة، وتحقق من فترة لأخرى الكثير من الطموحات والتطلعات، منطلقة في ذلك من إيمانها بأن النمط الصحي والمتوازن يعد من أهم مقومات جودة الحياة.وأردفت :وإذا كانت خطط تطوير الرياضة السعودية في الرؤية بدأت بالأمس في علاج سلبيات القطاع، وسداد ديوان الأندية ودعمها، والتركيز على زيادة المرافق والمنشآت الرياضية، وإفساح المجال أمام المرأة السعودية لممارسة الرياضة، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في المنشآت الرياضية، فإن الرؤية خطت اليوم خطوة جديدة ونوعية، بدعم مباشر من سمو ولي العهد، باستضافة الحدث العالمي سباق "فورمولا 1 السعودية" للسيارات بجدة، في نوفمبر من العام المقبل، في إطار شراكة تمتد 15 سنة مقبلة.وبينت أن ثمار استضافة "الفورمولا 1"، تتجاوز الشأن الرياضي، وتمتد إلى دعم قطاعات أخرى، في مقدمتها القطاع السياحي والأنشطة الترفيهية والثقافية، التي ستنتعش هي الأخرى أثناء إقامة الحدث على أرض جدة، وهو ما تحرص عليه رؤية 2030 من أجل تعزيز منظومة الاقتصاد السعودي بقطاعات استثمارية جديدة، ليس منها قطاع الطاقة.وختمت:استضافة "الفورمولا 1" يتضمن رسالة مهمة، وهي أن قيادة المملكة حريصة على أن يكون المواطن في قلب أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الدولية وجزءاً منها، وعندما نعلم أن 70 في المئة من الشعب السعودي من فئة الشباب، والكثيرون منهم يهوون رياضة السيارات دون غيرها، فهذا يعزز ويرسخ نجاح هذا الحدث قبل أن يبدأ، ويؤكد انتشاره، وفي هذا مشهد يبعث على الاطمئنان، ويؤكد أننا سائرون في الطريق الصحيح بأن تصبح المملكة مركزاً أساسياً للرياضة على مستوى العالم.// يتبع //07:10ت م0006