سول 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 143 حالة إصابة أخرى بكوفيد19-، من بينها 118 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 27 الفا و427 إصابة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد مرضى كوفيد19- المصابين بأعراض خطيرة أو حرجة وصل إلى 58 مريضًا، بزيادة 5 مرضى عن أمس السبت.وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 478 وفاة.// انتهى //07:14ت م0008