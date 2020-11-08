عام / كوريا الجنوبية تسجل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/3/22 هـ الموافق 2020/11/08 م واس
سول 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 143 حالة إصابة أخرى بكوفيد19-، من بينها 118 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 27 الفا و427 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد مرضى كوفيد19- المصابين بأعراض خطيرة أو حرجة وصل إلى 58 مريضًا، بزيادة 5 مرضى عن أمس السبت.
وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 478 وفاة.
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