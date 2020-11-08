وفي ملف آخر كتبت صحيفة "البلاد" تخت عناوان ( رعاية الموهوبين ) .. تولي رؤية المملكة أهمية كبيرة للتحول إلى مجتمع المعرفة؛ من خلال مجتمع حيوي في وطن طموح يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة، واقتصاد مزدهر في بيئة، تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للمواطنين بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.وقالت : يمثل تحفيز الإبداع ورعاية الموهوبين وتنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من أهم مستهدفات الرؤية لتنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة الدولية وتحقيق ريادتها العالمية.وأضافت :تأكيداً لهذا الاهتمام، أنشئت جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين للإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، والتقنية والإنتاج الفكري. بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع، والابتكار، والاختراع، وتحفيز المواهب والقدرات.ورأت أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع تضطلع بدور متعاظم لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وبناء منظومة وطنية للموهبة والإبد????اع وتطوير خطة إستراتيجية؛ سعياً إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.وختمت:ويأتي تنظيم المملكة للمؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع، ضمن الفعاليات المصاحبة لقمة العشرين، الذي ينطلق اليوم في إطار الجهود المبذولة لاستشراف مستقبل الواقع الافتراضي وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشري من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة؛ لمواجهة المستجدات، والتحديات العالمية.// يتبع //07:19ت م0009