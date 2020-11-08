الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واستعقد كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غد الاثنين ، اللقاء العلمي "سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في ضوء رؤية المملكة 2030"، عن بعُد.ويهدف اللقاء إلى توفير أساس علمي بحثي يستفاد منه في البرامج التفصيلية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى عرض وتحليل أهم سياسات الحماية الاجتماعية وآلية تحقيقها للمرأة في المجتمع السعودي.ويتضمن اللقاء جلستين حواريتين، الجلسة الأول: تتناول آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي، وعرض أهم الآليات الاجتماعية المساندة في تمكين المرأة، وتفعيل دور الإعلام في الرفع من الوعي الثقافي الحقوقي، وكيفية استفادة المرأة من برامج الحماية الاجتماعية، وآلية التسويق لها .وتتناول الجلسة الثانية: محور سياسات الحماية الاجتماعية في مجال الرعاية الاجتماعية، واستعراض سياسات الحماية الاجتماعية للمرأة في المجتمع السعودي: (المسنة، المطلقة، ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعرض أهم آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة والمرأة العاملة.//انتهى//08:22ت م0011